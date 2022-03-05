TEM çıkışında devrilen tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

KOCAELİ(İHA) – TEM Otoyolu Kocaeli İzmit çıkışında bariyerlere çarparak devrilen tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, TEM Otoyolu’nun İzmit ilçesinde bulunan doğu gişeler çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ü. idaresindeki 16 AHY 075 plakalı MAN marka tır, gişelerden çıktıktan sonra İzmit istikametine doğru hareket halindeyken bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü tırın içerisinde sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.