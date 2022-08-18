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TEM Bolu Dağı’nda çarpışan 2 tır alev alev yandı: 2 yaralı

TEM otoyolu Bolu Dağı mevkiinde çarpışan 2 tırın alev alev yandığı kazada 2 kişi yaralanırken, araçlar hurda yığına döndü.

Asayiş 18.08.2022, 19:09
TEM Bolu Dağı’nda çarpışan 2 tır alev alev yandı: 2 yaralı

TEM otoyolu Bolu Dağı mevkiinde çarpışan 2 tırın alev alev yandığı kazada 2 kişi yaralanırken, araçlar hurda yığına döndü.

Olay, TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, TEM otoyolu Kaynaşlı mevkii İstanbul istikametinde 2 tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile tırlar bir anda alev topuna döndü. Kazada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi gönderildi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına yaptı.

Kaza sonrasında Ankara’dan İstanbul istikametine yol trafiğe kapatılırken, yangınla ilgili soğutma çalışması sürüyor.

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