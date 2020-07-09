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Tellere temas eden kargalar yangına sebep oldu
KORKUTELİ’NE BAĞLI BÜYÜKKÖY MAHALLESİNDE ELEKTRİK DİREĞİNE KONAN KARGALARIN TELLERE TEMAS EDİP YANARAK YERE DÜŞMESİ SONUCU YANGIN ÇIKTI. YERDE BULUNAN KURU OTLARIN ALEV ALMASIYLA ÇEVRESİNDE BULUNAN ODUNLAR VE OTLAR ZARAR GÖRDÜ.
Asayiş 09.07.2020, 17:50
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Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Büyükköy Mahallesi’nde elektrik direğine konan kargaların yanarak yere düşmesi sonucu yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesine bağlı Büyükköy Mahallesi’nde elektrik direğine konan kargalar, tellere temas edip yanarak yere düştü. Yerdeki kuru otların alev almasıyla çevredeki odunlar ve otlar zarar gördü. Yangın kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü.
Vatandaşlar, elektrik direğinden gelen sesten sonra direkten aşağıya düşen kuşları gördüklerini, bu arada yerden ateş çıktığını görünce söndürmek için mücadele verdiklerini söylediler. Büyükköy Mahallesi Muhtarı Yüksel Bayramhan, “Elektrik direğine konan kuşların sebep olduğu yangın kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü” dedi.
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