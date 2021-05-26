TELEVİZYONU ÇALDI AMA KAMERALARA BÖYLE YAKALANDI!

Edinilen bilgiye göre, 13 Mayıs günü saat 12.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir markete giren şahıs, alışveriş bahanesiyle reyonlarda gezmeye başladı. Etrafını kontrol ettikten sonra raftaki televizyonu alan şüpheli, marketten çıkıp kaçmaya başladı.

Market çalışanları da hırsızın peşinden koştu. Bu sırada kaçamayacağını anlayan şüpheli, elinde televizyonu sokak ortasına bırakarak uzaklaştı. Şüphelinin televizyonu çaldığı anlar ise marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Market ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin, Berkan K. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen Berkan K., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berkan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.