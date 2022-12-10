Televizyon patlayınca evde yangın çıktı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir evde patlayan televizyon yangına sebep olurken korku dolu anlar yaşandı.

Yangın dün gece saat 21.00 sularında Sandıklı ilçesi Ece Mahallesi Kız İmam Hatip Lisesi karşısında Ayfer Y. ve 3 yaşındaki çocuğunun kaldığı 3 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yatak odasındaki televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın sonrası Ayfer Y. 3 yaşında ki çocuğu ile birlikte evden sokağa çıkarken komşularından yardım istedi. Komşularının durumu itfaiye bildirmesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında Ayfer Y. ve apartman sakinleri kısa sürelik panik yaşarken, yangın çıkan üçüncü katta maddi hasar meydana geldi.