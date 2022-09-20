Televizyon hırsızlığı iddiasına tutuklama

Samsun’da bir apartmanın deposundan televizyon çaldığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın deposundan 1 adet televizyon çalındı. Televizyonun sahibi T.D. adlı kadın polise şikayette bulundu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu televizyonu İ.G.’nin çaldığını tespit etti ve söz konusu şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İ.G. televizyonu polise teslim ederken, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.