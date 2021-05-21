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Televizyon anteni ayarlarken çatıdan düştü

Tekirdağ’da televizyon anteni ayarlarken oturduğu evin çatısından düşen bir kişi yaralandı.

Asayiş 21.05.2021, 19:18
Televizyon anteni ayarlarken çatıdan düştü

Tekirdağ’da televizyon anteni ayarlarken oturduğu evin çatısından düşen bir kişi yaralandı.

Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Gökay Sokak’ta televizyonun antenini ayarlamak için çatıya çıkan kişi, dengesini kaybederek toprak zemine düştü. 49 yaşındaki Mehmet Ş.’nin yerde yaralı vaziyette yattığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Mehmet Ş., ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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