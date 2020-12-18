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Telekom’un 1050 metrelik kabloları çalan 2 kişi yaralandı
Samsun’da Türk Telekom’a ait makaraya sarılı 1050 metre uzunluğundaki kabloları çalan 2 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 18.12.2020, 13:40
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Samsun’da Türk Telekom’a ait makaraya sarılı 1050 metre uzunluğundaki kabloları çalan 2 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde bulunan Türk Telekom’a ait bahçede gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Telekom’a ait 2 adet makaraya sarılı 1050 metre uzunluğundaki kablolar çalındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kabloları çaldıkları iddia edilen A.P.(28) ve Ö.K.’yi (20) saklandıkları üst geçit ayağında yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların çaldıkları 2 makara kablolar da çevre yolu üzerindeki köprü ayağında ele geçirildi.Irmak Polis Merkezi’ne teslim edilen A.P. ve O.K. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
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