Telefonu şarja takarken akıma kapılan genç yaşamını yitirdi

Mersin Erdemli’de cep telefonunu şarja takarken akıma kapılan 26 yaşındaki Abdullah Baysal yaşamını yitirdi. Baysal’ın cenaze namazını ise kardeşi kıldırdı.

Olay, ilçeye bağlı Karaahmetli mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cep telefonunu prize takmaya çalışan 26 yaşındaki Abdullah Baysal, elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.Baysal, olay yerinde yaşamını yitirdi.Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.Yapılan inceleme sonrasında otopsi için Baysal’ın cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi.Otopsi sonrası genç adamın cenazesi Erdemli Tabiye Mahallesi Alata Mezarlığına getirildi.Burada cenaze namazını kardeş Muhammed Baysal kıldırdı.Daha sonra genç adamın naaşı ailesi ve yakınlarının göz yaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili ise soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(HIV-