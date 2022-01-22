Telefonda tartıştığı kayınbiraderini yemek yediği lokantada silahla ayağından vurdu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir enişte, telefonda henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı tartıştığı kayınbiraderini yemek yediği lokantada ayağından silahla vurarak yaraladı.

Olay, Osmaneli ilçesi Haceloğlu Mahallesi Atatürk caddesinde bulunan bir lokantada meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ü. ile H.Ü. (38) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı telefonda tartışma yaşandı. Telefon konuşmasının ardından H.Ü. silahını alaraktan lokantada yemek yiyen kayınbiraderi Ö.Ü.’nün yanına geldi. Lokantada kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma esnasında silahını çıkartan enişte H.Ü. kayınbiraderine ateş açtı. Ayağından vurulan Ö.Ü. kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini yaparken, 112 Acil Servis ekibi yaralıya olay yerine yaptığı ilk müdahalenin ardından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı Ö.Ü. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemeler esnasında polis ekiplerince yerde bulunan mermi kovanlarına ve tabancaya inceleme yapmak üzere el koydular. Olay yerinden kayınbiraderini ayağından yaraladıktan sonra kaçan H.Ü. için arama çalışmaları başlatılırken, polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.