Telefoncudaki silahlı saldırının firari şüphelisi de yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde 27 yaşındaki Umut Barış Koç’un öldürüldüğü silahlı saldırıya karıştığı tespit edilen firari şüpheli de yakalandı.

16 Mart’ta gece 00.05 sularında Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak üzerinde bulunan bir telefoncu dükkanına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş edilmiş, dükkanda bulunan Umut Barış Koç hayatını kaybetmişti. Cinayetten sonra Kozan Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, 19 Nisan günü 12 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 2’si savcılıktan, 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 3’ü de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yapılan operasyonda firari olarak aranan şüpheli Abdurrahman Y. de yakalandı.

Gözaltına alınan Abdurrahman Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.