Telefon hırsızı kamerada

Bağcılar’da bir iş yerinden cep telefonu çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, 18 Haziran saat 10.30 sıralarında Bağcılar ilçesi Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinden cep telefonu çalınması sonucu telefon sahibi durumu fark edip polise şikayette bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Başlatılan incelemeler çerçevesinde detaylı güvenlik kamera görüntüleri izlenmesi sonucunda hırsızlık olayını daha öncede benzer suçlardan kaydı olan E.T. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Temmuz Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.