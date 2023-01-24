Telefon dolandırıcılığına 16 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 16’sı daha tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iletişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa’da 19 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 16’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen 6 zanlının da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı operasyonda ara tutuklamalarla birlikte cezaevine gönderilen zanlı sayısı 35’e yükseldi.

Olayın geçmişi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, kendilerini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa’da 19 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.