Telefon dolandırıcılarını polise yakalatan teyze o anları anlattı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, dolandırmak istedikleri H.B.’yi (75) telefonla arayıp, kendilerini ’polis’ olarak tanıtan 3 kişinin Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün müthiş operasyonuyla yakalanmasının yankıları sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının mimarı olan H.B. teyze, hiçbir zaman 95 bin euro parasının olmadığını, muhtemelen isim benzerliği nedeniyle kendisine ulaşan telefon dolandırıcılarını yakalatabilmek için de bu oyunu başarıyla oynadığını söyledi.

Yaptığı açıklama sırasında video ve fotoğraf çektirmek istemeyen ayrıca ilerleyen yaşına rağmen son derece zeki olan H.B., muhabirimize yaptığı açıklamada, “O sabah saat 10.30 civarında ev telefonum çaldı. Kendisini Komiser Nevzat Öztürk olarak tanıtan ses bana ‘Sizin 6 ayrı bankada mevduatınız varmış’ dedi. ‘Hangi bankalar bunlar’ diye sordum. Karşımdaki ses bankaların isimlerini sayınca, tanıdığım bir yakınım olduğu için ben de bir bankayı uygun gördüm. ‘Şu kadar mevduatım var’ dedim. Bu görüşme bir süre böyle devam etti. Karşımdaki sesi kendime inandırdıktan sonra komşum aracılığıyla polise haber verdim. Benim tek düşüncem, bu telefon dolandırıcılarını başka insanların canını yakmamaları için yakalatmaktı” dedi.

“Ayvalık polisi tereyağından kıl çeker gibi dolandırıcıları yakaladı”

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin durumdan haberdar olur olmaz kendisine ulaştıklarını ve hemen zekice bir plan yaparak, dolandırıcıları kıskıvrak yakalamayı başardıklarını anlatan H.B., “Ben de aynı dakikalarda ev telefonundan bu görüşmeyi yaptığım için cep telefonumdan o bankada çalışan yakınıma mesaj attım. Mesajda da, ’Ben şimdi sizi telefonla arayacağım. 95 bin euro isteyeceğim. Bunu yarına hazır edeceğini söyleyeceksin telefonda’ dedim. Polis memurları içi para dolu olduğu süsünü verdikleri bir poşeti ben banka şubesine gitmeden önce banka yetkililerine teslim ettiler. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler çok iyi organize olmuşlardı. Ben bankaya gittim. Bankadan çıktım. Bir taksi çağırdım. İkamet ettiğim evime döndüğümüz anda polisi operasyonu başladı. Evimin kapısı önünde bu dolandırıcılardan bir tanesi bekliyordu. Ben elimdeki poşeti ona uzattığım anda ekipler bu kişiyi kıskıvrak yakaladılar. Aynı anda da diğer iki dolandırıcı da evimin önündeki sokakta karşılarına aniden çıkan polis ekipleri tarafından ele geçirildiler. Ayvalık Polisi bu operasyonu o kadar başarılı bir şekilde gerçekleştirdi ki, adeta tereyağından kıl çeker gibi her şey bir anda olup bitti. Hiç kimsenin burnu bile kanamadı” dedi.

“Hiçbir zaman o kadar büyük bir paraya sahip olmadım”

Gerçekte 95 bin euro parasının olmadığını ancak dolandırıcıların muhtemelen isim benzerliği nedeniyle yanlışlıkla kendisini aramış olabileceğini belirten H.B., telefon dolandırıcılarının yakalanmasına bu vesile ile destek vermekten de son derece mutlu olduğunu vurguladı.

“Soğukkanlı olun”

Telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyaran H.B. bu tür bir durumla karşılaşanların mutlaka son derece soğukkanlı olmaları gerektiğini belirterek, bir punduna getirip mutlaka polisi aramalarını ve böylelikle de başka insanların canını yakmadan bu tip dolandırıcılarının yakalanmasına destek vermeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.