Telefon dolandırıcılarına şok baskın

Şanlıurfa’da iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik düzenlenen şok baskında 3 zanlı suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şahısların kaldığı 2 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. 25 polisin katıldığı şok baskında H.Ç., A.Ç. ve M.A. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken evlerde yapılan aramada içerisinde adres sorgulama programı olan 1 adet dizüstü bilgisayar, 11 adet cep telefonu, 12 adet telefon sim kartı, 13 adet telefon bataryası, 1 adet flaş bellek, 1 adet tabanca ve telefon ile bilgisayarlara ait aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.