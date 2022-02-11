Telefon dolandırıcılarına parasını kaptırıyordu

Kahramanmaraş’ta 62 yaşındaki kadın, telefon dolandırıcılarına parasını kaptırmaktan bir akrabası sayesinde kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde oturan ev hanımı Gülseren Kurt’u arayan telefon dolandırıcıları, korku ve panik yaptırarak 35 bin lirasını almak istedi. Durumu akrabasına aktaran kadın, dolandırılmak istendiğini anlayınca karakola gitti.

Korktuğunu belirten Gülseren Kurt, "Bana ’kocan adliyede’ dedi. Ben de ’eşimin yanına gideceğim yakınım’ dedim. ’Ben polisim, sen evine git ne kadar ziynet eşyan varsa al ve bankada hesabın varsa oradan da çekeceksin’ dedi. Bana 20 bin lira para göndermen gerekiyor, bileziğini de bozduracaksın’ dedi. Kimse onlara inanmasın, kimse para yatırmasın" dedi.