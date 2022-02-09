banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İstanbul'da Halk Ekmek de zamlandı!
İstanbul'da Halk Ekmek de zamlandı!
Beşiktaş’ta Rosier şoku!
Beşiktaş’ta Rosier şoku!
103 ülkeden 5 bin yabancı Linexpo’da buluştu
103 ülkeden 5 bin yabancı Linexpo’da buluştu
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...

Telefon dolandırıcıları yarım saatte 90 bin lirasını çarptı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir marangoz kendisini arayan dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 100 bin lirayı daha yatıracakken yunus polisleri tarafından müdahale edilerek, parayı yatırması engellendi.

Asayiş 09.02.2022, 22:10
Telefon dolandırıcıları yarım saatte 90 bin lirasını çarptı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir marangoz kendisini arayan dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 100 bin lirayı daha yatıracakken yunus polisleri tarafından müdahale edilerek, parayı yatırması engellendi.

Akşam saatlerinde bir vatandaşın Muğla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak uzaktan izlediği kişinin dolandırıldığından şüphelendiğini belirtmesi ve Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi üzerindeki bankamatiklerin önünde olduğunu belirtmesi üzerine motosikletli yunus polislerinin olay yerine gitmesi ile gerçek ortaya çıktı.

42 yaşındaki marangoz M.G.’nin yan tarafındaki bankamatikte sıra bekleyen bir şahsın dikkati daha fazla dolandırılmasının önüne geçti. Vatandaş Muğla 112 Acil Çağrı merkezine bankamatiklerdeki bir kişinin dolandırılmış olabileceğinden şüphelendiğini, panik halinde olduğunu belirtince motorize polis ekipleri hemen belirtilen adrese geldi. İhbarda bulunan kişi polisleri yönlendirerek bankamatik önünde para yatırmaya çalışan şahsı gösterdi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, bankamatik önüne gelerek para yatırmaya çalışan ve panik halindeki kişiyi hemen işlemi durdurması yönünde uyardı. İşlemi durdurarak bankamatik önünden uzaklaşan kişi ile yapılan görüşmede ilçede marangozluk yapan M.G. olduğu belirlendi.

Polis, M.G. ile görüşerek dolandırılabileceğini söyledi. Yapılan ilk incelemelerde marangozun telefon ile dolandırıldığı belirlendi. Polis marangoz ile yaptığı görüşmesinde, 25 dakika içinde özel bir bankanın bankamatiğinden önce 49 bin lira, 9 bin lira, 30 bin lira ve en son 2 bin lira olmak üzere 4 defa havale işlemi yapıp toplam 90 bin lira yatırdığı belirlendi. Kredi çekerek cebine koyduğu 100 bin lirayı da havale yapacakken durdurulan M.G. polislerin kendileri ile konuşmasının ardından dolandırıldığını anlayarak isyan etti.

M.G., “Bugün akşam sıralarında beni ve eşimi cep telefonundan arayıp ’kimlik bilgilerinize ulaştılar’ dediler. Beni önce emniyete çağırdılar. Giderken bir kişi arayıp başsavcı olduğunu kimliğimin terör örgütlerinin eline geçtiğini, 200 bin lira çıkarmam gerektiği söylendi. Hemen geri dönüp bankamatiğe gittim. Bu sırada bir kişi arayıp polis olduğunu söyledi. Ben de sizlere güvenmiyorum dediğimde ’nasıl güvenmezsin evine polis gönderdik daha nasıl inanacaksın’ dedi. Yatırdığım paranın hepsi kredi. 4 defa art ardına bankamatikten para yatırdım. Evime kadar birileri geldi ne yapacağım ben şimdi tüm bu paralar krediydi çalışayım durayım bakalım ödemek için” dedi.

Mağdur vatandaş M.G. özel bankayı yatırılan paranın durdurulması için telefon ile aradı ancak başarılı olamadı. Parasını kurtarmak için hem polisler ile hem de banka ile görüşmeye çalışan mağduru dolandırıcılar farklı numaralardan aramaya devam ettiler.

Olay yerine gelen ekip otosuyla İlçe Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen marangoz, kendisini dolandıran kişi veya kişilerden şikayetçi oldu. Polis yetkilileri nöbetçi savcı ile görüşerek paranın havale edilmemesi için seferber oldu.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 22 16
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11