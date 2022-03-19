Telefon dolandırıcıları yakalandı

Kütahya’da bir şahsa kendilerini polis olarak tanıtıp, 40 bin TL nakit, 90 bin TL parasını alan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Vefa Mahallesi Fazilet Sokak’ta oturan 67 yaşındaki O.B.’yi telefonla arayan şüpheliler, polis olduklarını ve isminin bir olaya karıştığını söyleyerek altın ve paralarını istedi. Bunun üzerine dolandırıcılara inanan O.B, evine gelenlere 40 bin lira nakit ile yaklaşık 90 bin lira değerindeki altınlarını teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan O.B., polisi arayarak yardım talebinde bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede şüphelileri belirledi.

Polis, şüphelilerin S.B.(24), İ.H.D.(26), S.K.(21) ve K.T.(23) olduğunu ve şahısların Eskişehir’e gittiğini belirledi.

Eskişehir’de yakalanıp Kütahya’ya getirilen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardandan ardından adliyeye sevk edildi.