Teleferik bakımı yaparken düşen genç hayatını kaybetti

Antalya’nı Konyaaltı ilçesinde teleferik kabinlerinin bakımını yapan 26 yaşındaki genç, yüksekten düşerek feci şekilde can verdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Konyaltı ilçesi Sarısu Mahallesi’nde teleferik istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir firmada teknik elaman olarak çalışan Enes Temel (26), bugün öğle saatlerinde teleferik hattının kabin bakımlarını yapmak için bölgeye geldi. Temel bir süre sonra dengesini kaybederek 30 metre yükseklikten zemine düştü.

Olay yerinde bulunan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi olay yerinde yapılan işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.