Tel Abyad’da EYP patladı: 1 ölü

Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu bir sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.

Suriye’nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde bir pazar alanında el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Patlayıcının infilak etmesi sonucu bir sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.