Tekstilcinin ölümüyle sonuçlanan cinayetteki bıçak arazide bulundu

Denizli’de servis minibüsüyle yolda giden tekstilcinin kişi veya kişiler tarafından sokak ortasında öldürülmesi olayıyla ilgili, cinayet zanlısı tarafından kullanılan bıçak bölgeye yakın alandaki engebeli arazide ekipler tarafından bulundu.

Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; 3 çocuk babası olan Eyüp Ağdaş, 20 DG 751 plakalı servis minibüsüyle yolda seyir halindeyken henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tenha noktada tahminlere göre önü kesildi. Olay yerinden yaklaşık 100 metre ileriye taşan kavgada Ağdaş, vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. Ağdaş, olay yerinde hayatını kaybederken, geniş çaplı inceleme yapıldı. Bölgeye gelen yakınları ise olay yerinde fenalık geçirdi.

Yaklaşık aradan geçen 2 saat sonra görevliler olay yerine yakın engebeli arazide cinayette kullanılan bıçağı buldu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgeye tekrar gelmesinin ardından bıçakta inceleme gerçekleştirildi. Ekipler kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalara devam ediyor.