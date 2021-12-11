Tekstil firmasının mallarını çalan hırsızlar yakalandı

Esenyurt’ta tırda taşınan bir tekstil firmasına ait malların bir kısmını, başka bir araca yükleyerek çalan 4 kişi polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Yapılan depo baskınında ele geçirilen yaklaşık 400 bin lira değerindeki 364 koli ürün sahibine teslim edildi.

Esenyurt’ta bir tekstil şirketinin sahibi I.A depodan gelen malların sürekli eksik olduğunu belirleterek, polise gidip şikayetçi oldu. Polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, depodan ürünlerin yüklendiği tırı takibe aldı. Ekipler belli bir süre sonra eşya yüklü tırın bir yol kenarında durdurulup ürünlerin bir kısmının başka bir tıra yüklendiğini ortaya çıkardı. Polis ekipler malların bir kısmını başka bir araca aktaran 4 kişiyi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine getirilen Baki Ç. (56), Veli Ç. (35), Sezer Ç. (33) ve Refik D. (54) şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mallar sahibine teslim edildi

Polis ekipleri, şüpheli şahısların ürünleri götürdüğü depoda buldukları yaklaşık değeri 400 bin lira olan 364 koli ürünü sahiplerine teslim etti. Öte yandan polis ekipleri yaptığı operasyon kameralar tarafından kaydedildi.