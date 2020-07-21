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Tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
TEKSTİL FABRİKASINDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Asayiş 21.07.2020, 16:52
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Bursa’da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, 13 itfaiye aracı ve 50 personel ile kontrol altına alındı.
Yangın merkez Yıldırım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebepten doyalı fabrikanın 4’üncü katında başlayan yangın, bir anda tüm binanın çatı katını sardı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar, Bursa’nın da çeşitli bölgelerinden görüldü. Olay yerine sevk edilen 13 itfaiye aracı ve 50 personelin hummalı çalışması sonunda kısa sürede alevler söndürüldü.
Tekstil fabrikasında büyük çaplı hasar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.
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