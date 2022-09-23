Tekstil fabrikasında korkutan yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 24. cadde üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin alevlere müdahalesi devam ediyor.