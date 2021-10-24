Tekstil fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Bursa’da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangında bir işçi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi 1. Yokuş Sokak’ta bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, bölgeyi yoğun duman sardı. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 4 itfaiye ve 12 personel ile olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Kumaş dokuma ve perde üretimi yapıldığı öğrenilen fabrikadan çıkan dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Şans eseri ana depoya sıçramayan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. İçeride yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan bir işçi dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi. Arkadaşlarının yardımıyla olay yerinde bulunan ambulansa taşınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için çevre güvenliğini sağladı. Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.