Tekstil fabrikasında çıkan yangın gıda deposuna sıçradı

Gaziantep’te bir tekstil fabrikasında çıkan yangın yandaki gıda deposuna sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangının çıktığı fabrikada ve depoda soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde bir tekstil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yandaki gıda deposuna sıçradı. Yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

57 personel 38 araçla yangına müdahale edildi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, büyüyen yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin 57 personel ve 38 araç ile saatler süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrikada soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.