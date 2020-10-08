Tekrar başlayan orman yangını kısmi olarak kontrol altına alındı
KARABÜK’ÜN ESKİPAZAR İLÇESİNDE GECE YARISI YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÇIKAN VE KONTROL ALTINA ALINDIKTAN SONRA YENİDEN BAŞLAYAN YANGIN KISMİ OLARAK KONTROL ALTINA ALINDI. YANGINDA YAKLAŞIK 40 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ.
Karabük’ün Eskipazar ilçesi ile Bolu’nun Mengen ilçesi arasındaki ormanlık alana gece yarısı yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın kısmi olarak kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü
İlçeye bağlı Yalakkuz köyü Sofular Mahallesi bölgesinde sarp ve sık ormanlık alanda dün gece yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Yangını söndürmek üzere Karabük, Zonguldak, Bolu, Ankara, Kocaeli, Eskişehir ve Düzce illerinden çok sayıda arazöz sevk edilirken, yangına söndürme uçağı ve 2 helikopter ile destek verildi.
Arazinin sarp ve sık orman olması nedeniyle iş makineleriyle yol açma çalışması yapıldıktan sonra yangın kısmi olarak kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü.
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