Teknik servise giren hırsızlar umduğunu bulamayınca geldikleri gibi geri gitti

Gaziosmanpaşa bir teknik servise giren 3 hırsız raflarda bulunan telefon kutularının boş olduğunu fark edince hayal kırıklığına uğrayarak geldikleri gibi geri gittiler. Hırsızların şaşkın halleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 03.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde bulunan bir telefon teknik servisinde meydana geldi. Gece saatlerinde sokak üzerinde bulunan teknik servisi gözlerine kestiren 3 hırsız iş yerine girerek raflarda bulunan telefon kutularına yöneldi. Telefon kutularının boş olduğunu fark eden hırsızlar hayal kırıklığına uğrayarak hızla dükkandan çıktı. Hırsızların şaşkın halleri iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.