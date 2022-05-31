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Tekneyle gitti, yüzerek dönmek isteyince suda kayboldu

Kırıkkale’de arkadaşlarıyla birlikte tekneyle baraj göletinde gezintiye çıkan 24 yaşındaki genç, kıyıya yüzerek ulaşmak isteyince suda kayboldu.

Asayiş 31.05.2022, 22:09
Tekneyle gitti, yüzerek dönmek isteyince suda kayboldu

Kırıkkale’de arkadaşlarıyla birlikte tekneyle baraj göletinde gezintiye çıkan 24 yaşındaki genç, kıyıya yüzerek ulaşmak isteyince suda kayboldu.

Olay, akşam saatlerinde Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli baraj göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Sinan Ş., iki arkadaşı ile birlikte tekneye binerek baraj göletinde gezintiye çıktı. Tekneden suya atlayan 24 yaşındaki genç, yüzerek kıyıya ulaşamayınca gözlerden kayboldu. Arkadaşları ise durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve Kırıkkaşe Belediyesi su altı kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, genç vatandaşı bulmak için bölgede arama çalışması başlattı.

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