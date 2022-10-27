Teknesiyle denize açılan ve bir daha haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmaları sonlandırıldı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 1 ay önce teknesiyle denize açıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Doğan Çelen’i arama çalışmaları sonlandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı İlyasbey Limanında balıkçılık yapan Doğan Çelen, teknesiyle denize açıldıktan sonra bir süre sonra teknesi kayalıklara bindirmiş şekilde bulundu. Yaklaşık 1 aydır hem havadan hem karadan hem deniz üstü hem de deniz altında sürdürülen arama çalışmalarında Doğan Çelen’e ait herhangi bir ize rastlanılamadı. Bunun üzerine ekipler, Doğan Çelen’i arama çalışmalarını sonlandırdı.

Gündoğan köyü muhtarı Bayram Zengin, ekiplerin Doğan Çelen’in bulunması için yoğun bir çaba harcadığını ifade ederek. , “Ekipler dört koladan Doğan Çelen’i günlerce aradı ama maalesef bir sonuç alamadık. Bu sebeple genç balıkçı arkadaşımızı arama çalışmaları sona erdirildi. Yaklaşık 10 yıl öncede alabora olan kayıkta bir arkadaşımız daha kaybolmuştu. O arkadaşımızdan da bugüne kadar bir haber alınamadı, izine rastlanılamadı. Doğan Çelen içinde artık maalesef ümitlerimiz tükeniyor” dedi.