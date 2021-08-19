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Teknesi bulunmuş, kendisi bulunamamıştı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, pazar günü balık tutmak için teknesiyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan 55 yaşındaki Tuncay Durak’ın cesedi bulundu.

Asayiş 19.08.2021, 17:13
Teknesi bulunmuş, kendisi bulunamamıştı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, pazar günü balık tutmak için teknesiyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan 55 yaşındaki Tuncay Durak’ın cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde balıkçılar, Gömeç’in Keremköy açıklarında denizin üstünde bir erkek cesedi gördüklerini belirterek güvenlik güçlerine haber verdiler. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı araştırmada, 15 Ağustos tarihinde Edremit’in Altınkum Mahallesi’nde kaybolan emekli, 3 çocuk babası cesedin Tuncay Durak’a ait olduğunu belirledi. Durak’ın teknesi de kaybolduktan sonra Altınkum açıklarında bulunmuştu.

Olayla ilgili olarak polis araştırma başlattı.

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