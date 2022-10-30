Teknenin aküsü bitince gölde mahsur kaldılar

Sapanca Gölü’nde teknenin aküsünün bitmesi neticesinde mahsur kalan 4 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sapanca Gölü’nde tekneyle gezintiye çıkan ve akünün bitmesi neticesinde kıyıya gelemeyen 4 kişi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın yapılması sonrasında bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Teknelerine ip bağlanan 4 kişi ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.