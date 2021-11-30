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Teknelerini kurtarmaya gelip can kurtardılar

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde etkili olan fırtına sonrasında deniz taştı, sahil sular altında kaldı. Teknelerini kurtarmak için sahile gelen vatandaşlar, dev dalgaların arasında kalan bir kediyi de kurtararak sahilden uzaklaştırdı.

Asayiş 30.11.2021, 02:54
Teknelerini kurtarmaya gelip can kurtardılar

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde etkili olan fırtına sonrasında deniz taştı, sahil sular altında kaldı. Teknelerini kurtarmak için sahile gelen vatandaşlar, dev dalgaların arasında kalan bir kediyi de kurtararak sahilden uzaklaştırdı.

Kocaeli’nin Gebze ve Darıca ilçelerinde şiddetli fırtına ve lodos gün boyu etkisini sürdürdü. Fırtına ile birlikte birçok binanın çatısı uçarken, sahil kesimlerinde ise oluşan dev dalgalarla birlikte tekneler sular altında kaldı. Kayalıkları aşan ve palmiye ağaçlarının boyuna ulaşan dalgalar, sahili de doldurdu. Fırtınayı gören balıkçılar ve tekne sahipleri, teknelerini kontrol edebilmek için sahile koştu. Teknelerini güvene alan vatandaşlar, çok korkmuş bir kediyi dalgalara kapılmaktan son anda kurtardı. Vatandaşlar, ıslanan ve bitkin düşen kediyi, sahilden uzaklaştırarak güvenli bir yere götürdü.

“Tekneyi kurtarırken bunu da kurtarmak nasip oldu”

Kediyi dalgaların arasında gördüklerini ve hemen kurtardıklarını söyleyen Hakan Kara, “Dalgaların arasındaydı, yavruları vardı büyük ihtimal, onları bulamadık. Neyse ki bunu kurtardık. Zabıtaya haber vereceğiz şimdi. Böyle durumlarda müdahale ediyorlar, gelip ilgileniyorlar sağ olsunlar. Çok korkmuş, büyük ihtimal yavrularını aramıştır. Şuan hala tedirgin. Tekneyi kurtarmaya geldik, tekneyi kurtarırken bunu da kurtarmak nasip oldu” dedi.

“Bu kadar yoğun dalgayı ilk defa görüyorum”

Tekne sahibi olduğunu ve teknesini kontrol etmek için sahile geldiğini söyleyen İbrahim Uçar ise “Tekneye bakmaya geldim ama şuan hava şartları çok kötü. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Tekneyi göremedim, şu an hiçbir şekilde gözükmüyor. Aşırı dalga var. Nasıl olacak bilmiyorum. Bu kadar yoğun dalgayı ilk defa görüyorum. Teknenin durumunu da bilmiyorum. Dalgalar ayaklarımıza kadar geliyor. Bu şekilde gitmek imkansız. Şuan gidemiyorum, sadece uzaktan bakıyorum” diye konuştu.

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