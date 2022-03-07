Tekmeleyerek kırdığı demir korkuluğu çaldı

Arnavutköy’de bir hırsız, apartmanın önündeki demir korkuluğu tekmeleyerek kırdıktan sonra çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki bir apartmanın önünde bulunan demir korkulukları gözüne kestiren bir hırsız gece saatlerinde harekete geçti. Yoldan geçen bir kadına aldırmayan hırsız, demir korkuluğu tekmeleyerek kırdı. Uzun süre tekmeleyerek kırdığı demir korkuluğu omuzlayarak çalan hırsız kayıplara karışırken, hırsızlık olayı apartmanın girişindeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.