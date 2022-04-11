Son Dakika
Tekme ve yumruklar havada uçtu! İşte gençlerin kavgası...
Bursa’da gençlerin tekme ve yumruklu kavgası çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Asayiş 11.04.2022, 10:09 11.04.2022, 10:56
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, gençler aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, birbirlerine acımadan vuran gençlerin kavgası çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Bu anlar anbean kameralara yansıdı.