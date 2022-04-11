Tekme ve yumruklar havada uçtu! İşte gençlerin kavgası...

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gençler aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, birbirlerine acımadan vuran gençlerin kavgası çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Bu anlar anbean kameralara yansıdı.

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