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Tekman’da ahır yangını korkuttu
ERZURUM’UN TEKMAN İLÇESİNE BAĞLI KIRIKHAN MAHALLESİNE BAĞLI YAMANLAR MEZRASINDA GECE YARISI AHIRDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİ MÜDAHALESİ SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ.
Asayiş 11.08.2020, 09:53
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Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Kırıkhan Mahallesi’ne bağlı Yamanlar mezrasında gece yarısı ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, gece 03.30 sıralarında Kırıkhan Mahallesi Yamanlar mezrasında Metin Üstünoğlu’na ait ahırda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine mezraya giden Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Ahşap olan ahır kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangına birçok farklı noktadan müdahale eden ekipler içeride bulunan hayvanları dışarı çıkardı. Yangın bir saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınabildi.
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