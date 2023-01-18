Tekirdağlı öğrencinin yaptığı siber afişi tüm Türkiye kullanacak

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Siberay Dijital Afiş" Yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi Siberay Kulüp Okulu tarafından düzenlenen, Siberay Dijital Afiş yarışmasında Evin Salim isimli öğrencinin afişi birinci seçildi. Karabulutların altında ailesini şemsiye ile korumaya çalışılması temasıyla yapılan afiş büyük ilgi görürken, okula giden İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, afişi çizen öğrenciye hediye takdim ederek başarılar diledi.

Evin Salim’in yaptığı afiş Tekirdağ’ın yanı sıra Ankara başta olmak üzere birçok ilin emniyet müdürlüklerince siber anlatımlarında kullanılacak. Ödül takdim töreninden sonra Siber Şube tarafından öğrencilere “Güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, siber suç ve teknoloji bağımlılığı” konularında seminer gerçekleştirildi. Seminer kioks makinesi ile bilgi yarışması düzenlenerek, kazanan öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, internetin doğru kullanılması gerektiğini ifade ederek, "Gelecek sizlere emanet. Sizlerin yaptığı iş çok kıymetli. Sizlere çok güveniyoruz. Kuşak mevzusu çok konuşuluyor. Ben sizin kuşağınızın muhteşem bir kuşak olduğunu düşünüyorum. Hepiniz pırıl pırılsınız. İnternet kıymetli ve doğru kullanılması gerekiyor. Şubelerimizin başka yerlerde verdiği derslerde bağımlılık diye bahsediyoruz. Eğer ayarında kullanmazsanız ciddi bir bağımlılık aynı zamanda. Bir ağabeyiniz olarak çok içine gömülmeden hayatınızı yaşayarak, sokakla temasınızı, arkadaşlıklarınızı kesmeyin. Ekranın önünde çok fazla duruyoruz. İşimiz haricinde kullandığımızda bence zaman kaybediyoruz. Bu kısım çok önemli. Çünkü sosyalleşmenizi istiyoruz. Konumuz bugün siber. Kardeşimiz de çok güzel bir çalışma yapmış. Çok beğendik. Ankara’ya da yazdık Ankara’da kullanacak. Türkiye geneli kullanacağız. Bizim okuldan çıkması çok değerli bizim için” dedi.

Afişi çizerek birinci olan Evin Salim ise yaptığı açıklamada, “Siberay konusunda afiş yarışması vardı. Bu yarışmaya katılmak istedim. Aklıma ilk Siberay geldi doğal olarak onu betimlemeye karar verdim. Sonrasında aklıma ilk gelen şey korunmak aldı. Çünkü Siberay bizi koruyor. Bilinçli olmamız lazım. Bizi en basitinden koruyan ne var? Şemsiye bizi yağmurdan koruyor. O yüzden afişimde bunlara yer verdim. Kötülük akıyordu ve bizi koruyan bu şemsiyeydi. Ondan sonra aile çizdim. Aile üyelerinden biri şemsiyeyi tutuyordu. Bu şekilde hem bilinçli hem de güvende kalıyoruz” diye konuştu.