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Tekirdağ’da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Asayiş 12.06.2022, 01:04
Tekirdağ’da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Beyazköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.A’nın idaresindeki 26 NR 387 plakalı otomobil, o sırada emniyet şeridinde bekleyen H. Ö. hakimiyetindeki 34 JP 1549 plakalı otobüse, ardından ise İstanbul istikametinden Tekirdağ istikametine doğru seyir halinde bulunan S.G. idaresindeki 59 DV 677 plakalı otomobile çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri 26 NR 387 plakalı otomobilde bulunan E.D’.nin (20) hayatını kaybettiğini tespit etti.

E.D’nin cansız bedeni cenaze nakil aracı ile Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralanan sürücü G.A. ve S.G. ise ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan İstanbul-Tekirdağ yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe tekrardan açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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