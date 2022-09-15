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Tekirdağ’da zeytinlik alev alev yandı
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Asayiş 15.09.2022, 17:28
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi Çukur Fidan mevkisinde meydana geldi. Zeytinlik alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve bir helikopter yangına müdahale etti. 1 saat süren müdahale sonucu alevler söndürülerek soğutma işlemi başlatıldı. Yangında 50 dönüm zeytinliğin zarar gördüğü öğrenildi.
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