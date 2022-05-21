Tekirdağ’da zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde emniyet ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, F.D., S.E., N.B. ve E.Ö isimli şahıslar gözaltına alındı.

Süleymanpaşa’nın Zafer ve Aydoğdu ile Çorlu’nun Hıdırağa mahallelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon gerçekleştiren güven timleri gözaltına aldıkları şahısları adli işlemlerin tamamlanması için emniyete götürdü.