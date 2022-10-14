Tekirdağ’da zehir tacirlerine geçit yok

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik Çorlu’da gerçekleştirdikleri operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Çorlu’nun Reşadiye Mahallesi’nde tespit edilen bir ikamette arama yapan polis ekipleri, siyah renkli çanta içerisinde bulunan poşetlerde 1 buçuk kilogram skunk maddesi ile bir çanta içerisinde bin 500 adet uyuşturucu nitelikli extacy hap ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak Y.S isimli şüpheli şahsı uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alan polis ekipleri uyuşturucu maddelere de el koydu.