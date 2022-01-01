Tekirdağ’da yoğun sis

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde aniden bastıran yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kentte akşam saatlerinde havanın kararmasının ardından etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle trafikte aksamaların da yaşandığı ilçede polis ekipleri olabilecek kazaların önüne geçmek için şehir genelindeki kavşaklarda tedbir aldı. Hava sıcaklığının 6 ila 8 derece arasında ölçüldüğü ilçede sisin etkisini gece boyunca sürdürmesi ön görülüyor.