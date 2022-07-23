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Tekirdağ’da Yat Limanında tekneler yandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yat Limanı’nda bulunan teknelerde yangın çıktı.

Asayiş 23.07.2022, 08:23
Tekirdağ’da Yat Limanında tekneler yandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yat Limanı’nda bulunan teknelerde yangın çıktı.

Süleymanpaşa ilçe merkezinde bulunan Yat Limanında sabahın erken saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Limanda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında 1 tekne kullanılamaz hale gelirken, 2 tekne de hasar gördü. Polis ekiplerince yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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