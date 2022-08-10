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Tekirdağ’da yaşlı adamın yaralandığı kaza kamerada
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde minibüsün çarptığı yaşlı adam yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Asayiş 10.08.2022, 09:36
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde minibüsün çarptığı yaşlı adam yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak girişinde meydana geldi. Şinasi Kurşun Caddesi’nden Bağlariçi 3. Sokağa giriş yapan kapalı kasa panelvan minibüs, karşıdan karşıya geçen yaşlı adama çarptı. Yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı kameraya yansırken, bölge sakinleri sık sık kazaların yaşandığı yol ayrımında önlem alınmamasına tepki gösterdi.