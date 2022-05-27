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Tekirdağ’da yasa dışı bahis operasyonunda 12 gözaltı
Tekirdağ genelinde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi yakalandı.
Asayiş 27.05.2022, 12:11
Tekirdağ genelinde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce yürütülen soruşturma çerçevesinde ilde yasa dışı bahis suçuna karışan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şahısla ilgili işlem başlatıldı.