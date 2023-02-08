Tekirdağ’da yaralamalı kaza kameraya yansıdı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli kuryenin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Mergup Şinik Sokak ile Öksüz Gazi Sokak kavşağında meydana geldi. Mergup Şinik Sokak’ta seyreden Emre Ç.’nin kullandığı 34 FUT 274 plakalı motosiklet ile Öksüz Gazi Sokak’ta seyreden Şevval Nur Ö. idaresindeki 59 AAB 997 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosikletli paket servis çalışanı Emre Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı ise kamerası tarafından görüntülendi.