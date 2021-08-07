Tekirdağ’da yangın

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde başlayan yangın toprak zemini küle çevirdi.

Olay, öğle saatlerinde Muratlı’nın İnanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde başlayan yangın, ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Jandarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri, yangın mahallinde incelemede bulundu. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.