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Tekirdağ’da uyuşturucudan 4 kişi yakalandı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa, Şarköy ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.
Asayiş 24.08.2022, 10:24
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa, Şarköy ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çerçevede ilçelerde durdurulan bazı araçlar ile şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilerek şahıslarla ilgili işlem başlatıldı. Uyuşturucu maddelere el konulurken 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.