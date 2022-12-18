Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 1 kilo 175 gram esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada Yeniköy Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen E.Ç’nin evine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 kilo 175 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu, 10 gram metamfetamin ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.