Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çorlu İlçesine bağlı Kemalettin Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında tespit edilen bir ikamette yapılan aramada, fişeklenmiş halde 11 fişek uyuşturucu maddelerden esrar maddesi, fişeklenmemiş halde daralı 47.25 gr uyuşturucu maddelerden toz esrar maddesi, fişeklenmemiş halde daralı 16.15 gr uyuşturucu maddelerden esrar maddesi, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan 1 adet hassas terazi, 1 adet sayfaları kesik kitap ve 1 adet makas ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan A.K., uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.